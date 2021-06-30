周杰倫香港演唱會第4度延期至明年3月 主辦︰請大家再等 (15:14)

周杰倫的香港演唱會原定8月舉行，惟最後在疫情下還是決定第四度延期至明年3月。（資料圖片 / 明報製圖）

《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2021香港站》原定於8月20日至22日及8月27日至29日假中環海濱戶外演出場地舉行，主辦單位鑑於港府日前宣布就英國實施地區性航班「熔斷機制」，禁止所有從當地來港的民航客機着陸香港，加上台灣疫情持續，三級警戒維持至7月12日，港府可能進一步收緊台灣人入境香港的檢疫及篩檢措施，隔離日數及檢測次數未知會否存變數，因此再一次宣布將演唱會延至明年3月舉行。

主辦單位寶輝娛樂及杰威爾音樂對演唱會四度延期深表無奈及歉意，希望樂迷可以再等。寶輝娛樂老闆Simon表示這是相當沉重的決定，因為前期準備工作、海濱場地搭建舞台等工程已在籌備當中，但入境政策多變，跟杰威爾音樂再三商量後，決定是以大家健康為重，延期到明年3月。杰威爾音樂對這次決定也感到無奈 ︰「萬分感謝香港的歌迷朋友！我們沒有放棄、懇請大家再等等！」

主辦單位又表示，準備聯合今次一共10萬位持有周杰倫演唱會門票的觀眾朋友，創建一個世界紀錄︰「世界上應該未試過有一個演唱會，超過10萬觀眾一直持有門券不肯放讓、等待兩年半，我們相信10萬人一同等待兩年半已經是一個世界紀錄，會嘗試入紙健力士申請，看看杰倫是否可以跟歌迷一起拿到健力士世界紀錄作為一個紀念，以答謝大家長期持有門票不放不讓的決心。」

已購票者可因應個人情况，決定等明年3月到場觀賞或即時申請退票，有關退款詳情請留意寶輝娛樂Facebook專頁。

（即時娛樂）