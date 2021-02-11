調教你MIRROR︱如有成員被Foul 姜濤Lokman各人反應不一 (16:06)

各人被問到如MIRROR有天要減人時均有不同的反應。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

ViuTV昨晚播出的一集《調教你MIRROR》，請來女團Cookies出身的鄧麗欣（Stephy）現身分享經驗。Cookies當初出道一年後就9變4，最後更解散收場。MIRROR被問到如有天被告知要減人時，Alton（王智德）率先表示︰「如果是在這一刻，在梅窩，沒有其他事可以做，享受吧！」Frankie（陳瑞輝）認為公司自然有安排，那就珍惜餘下的時間。

隊長Lokman（楊樂文）揚言會致電經理人花姐（黃慧君）︰「問她為什麼，之後集合大家的能力，然後強迫公司不能這樣做。」姜濤跟Lokman睇法一致，Edan（呂爵安）也表示會陪Lokman致電花姐。Anson Lo（盧瀚霆）說︰「我們12個人一起在社交平台發文，用粉絲的力量、群眾壓力及新聞輿論的壓力。」

Tiger（邱傲然）則說︰「如果是這一刻，我會跟Stephy喝酒。」Jeremy（李駿傑）表示會先採取Lokman的方法，如果不行的話，他會把被淘汰的6個人重新組合起來，成立一隊新組合。

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（即時娛樂）