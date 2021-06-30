Fight盡｜孟希璘克服罕有免疫系統病踏擂台：打得多一分鐘就一分鐘 (16:28)

無綫節目《Fight盡》昨晚（29日）播出第二集，除了男子組比賽拳拳到肉外，女子組比賽的洋葱位亦相當入肉。

憑劇集《十八年後的終極告白》及《那些我愛過的人》為觀眾熟悉、現年30歲的孟希璘（波波），父親孟龍及二伯父孟海，均為專業動作指導，大姑媽孟秋是李小龍年代的武打明星，不過波波並未因而踏上武打之路，罹患罕見免疫系統病「雷諾氏綜合症」的她，因血管痙攣引發一系列血管問題，不但骨骼組織修復力受影響，早前更因太拼命工作，出現甲狀腺亢奮、心律不正等其他問題，以致波波連行多兩步樓梯也會喘氣，更曾被指有機會30歲便要坐輪椅。

堅持一再挑戰自己的波波，縱然製作團隊及身邊好友，一再擔心她是否適合比賽，但她憑對踏上擂台的一團火，即使冒着身體的潛藏危機，仍要報名參加《明星運動會》拳擊賽事，為的只是一個簡單的目標：「我叫咗個識心肺復甦、有急救證書嘅朋友睇住我比賽，以防萬一。體能我一定唔夠人，我有心臟問題，但打得多一分鐘就一分鐘，我嘅目標係完成兩Round賽事。」波波更指父親亦清楚了解她參賽所要承擔的風險，但仍無限支持：「他支持我做自己想做的事。」

節目所見，領隊崔建邦對波波照顧有加，波波為了圓夢，亦全力練習。到了館內賽當日，波波與對手李君妍在全程4分鐘賽事內均拼盡全力；完成賽事後，李君妍更被波波的熱誠，感動紅了眼眶：「佢同我講唔好留力、唔使就佢，因為可能我係佢唯一一次上台比賽嘅對手。我好感動，只要打得順，都要打埋落去，我哋打咗一場好精彩嘅比賽。」

波波亦感激李君妍「成全」：「我鍾意佢keep住進攻，否則我會覺得佢冇盡力。其實中拳嗰刻，第一下感覺好想嘔，但我只係諗住唔好跌呀，唔好跌呀。我知我血壓去到200，有拳中咗之後，我見到好多個李君妍分身，但我都想企到最後，我想企喺度，我唔想瞓低。」

波波比賽期間，全場台前幕後均表現緊張，最終其堅毅不屈精神，獲得全場掌聲，不少工作人員亦被其熱誠感動落淚。波波最後不忘感激崔建邦：「佢好體諒我，佢會視乎我狀態安排訓練畀我，佢會着重提升我嘅技術。可以完成賽事，我覺得好Amazing！」

（即時娛樂）