識貨｜與何遠東雙雙被淘汰出局 路芙鼓勵冇工開同行為自己找出路 (17:21)

路芙（左）及何遠東在比賽上一直表現出色，奈何最後還是被淘汰出局。（大會提供 / 明報製圖）

無綫真人競技綜藝騷《識貨》進入尾聲，主持鄭裕玲在昨晚播出的一集節目中，等眾人完成「1分鐘產品推銷」後宣布淘汰名單，8位「見習主播」中只有陳嘉佳（小寶）、陳自瑤、黎諾懿及黃頌明（小明）成功晉身準決賽，路芙、何遠東，以及新加入的丁子朗和郭子豪被即時淘汰。

路芙及何遠東一直表現出色，眾人知道他們要走均非常愕然。路芙說︰「我們來學做生意，其實是給自己一條生路行。實際上，我過去3年真的沒工作，我又做剪片又寫網站又帶貨。沒工作的藝人，要給他們機會，學做帶貨就是一條出路。大家不要認為疫情完結後就會有拍攝工作，不要這樣想，踏實點去做事。」郭子豪聽完路芙一番肺腑之言後反思：「我有點感動，覺得自己身在福中要知福。我在無綫可以拍劇及拍綜藝，真的很幸福，要好好珍惜。」

路芙在社交網上載其演出片段，並留言：「過去兩、三年時間真係好難行，好在仲有幾位好朋友同埋我嘅信仰（畀到我）最大堅持，當然家人係一個最重要嘅愛護；大家作為藝人，疫情令到自己冇工作做，千祈唔好灰心，盡量學習多啲市面上需要嘅技能，咁就能夠有機會扭轉自己個局勢。」路芙對這兩年期間找她工作的朋友表示感恩之餘，亦感激無綫給予她這個演出機會，讓她更認識自己及學習了更多技術。

何遠東離別一刻感性地說：「大家不用那麼傷心，我覺得來到今天已經很精彩，我們每一個都在成長和學習。」事後他提及陳自瑤在他離開錄影廠時衝出來送上擁抱以表不捨，他亦差點流下男兒淚：「YO仔不捨得我走，但我必須要走，我再留下，眼淚會流出來。」

（即時娛樂）