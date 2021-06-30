將暫別「神戲劇場」｜黃秋生8月演舞台劇 自嘲角色乞人憎 (17:11)

「神戲劇場」藝術總監兼影帝黃秋生，闊別舞台3年，將於8月13日起在演藝學院，與師弟陳淑儀、朱栢康演出舞台劇《ART呃》。

《ART呃》故事圍繞一幅拍賣得來的名畫，劇中秋生、朱康和淑儀化身專家，對這幅名畫各持己見，在爭論之間產生不少喜劇元素。日前秋生等人在排練室綵排，進度順利。

秋生談到今次演出感受，他表示該劇於兩年前已計劃，準備了也有一年，可是去年因疫情延後了一年，他說︰「有機會做就做咗先，如果再等，等到完全百分百回復正常情况，真係唔知要等幾耐。」談到他演的角色，秋生笑稱︰「好乞人憎，講嘢尖酸刻薄，好似我咁，因為係喜劇，幾好笑。」至於兩位拍檔，秋生都是首次合作，他說︰「淑儀，我好欣賞佢做戲，好彩可以同佢玩一次；朱康就後生啲，之前未有機會合作。」

「神戲劇場」不經不覺成立了8年，過往演出過多個劇目，包括《EQUUS馬》、《狂揪夫妻》、《仲夏夜之夢》、《搞大電影》及《夕陽戰士》，問到秋生今次《ART呃》是否「神戲」最後演出劇目？秋生表示︰「希望唔係最後，依家成個生態環境都唔穩定，其中嘅原因係疫情，唔知幾時先回復正常，大家都唔清楚。唔會係最後，唔會講得咁死，只係暫時會停，或者會轉一個形式，而且依家劇場生態有啲轉變，要觀望，希望將來再搞。」

談到辦劇團的感受？秋生指學到很多，他說︰「無後悔過搞咗呢個劇團，之前公演嘅幾個劇都好成功，觀眾亦都支持，有好多經驗。難忘事？有不少都印象深刻，依家好定唔好都會變好，只係你角度點睇。好，固然好；唔好，都係經驗。」

3年前秋生等演出的《夕陽戰士》，就是出自秋生手筆，問他會否再創作劇目？他說︰「我份人好迷信，唔鍾意嗰啲最後、夕陽、終極呢啲字眼，大吉利市咩！等緊一個光明、穩定嘅環境，搞番個大展鴻圖，我都係鍾意搞喜劇。」

至於陳淑儀和朱栢康，首次跟大師兄黃秋生合作，兩人異口同聲表示好期待，更是夢寐以求。其實陳淑儀於2008年與黃子華、鄧偉傑曾演出過這個故事舞台劇《男磨坊》，不過今次淑儀演出另一個角色。談到今次的角色，淑儀不失幽默感笑稱︰「我份人好謙虛，而呢個角色好喜歡藝術，為咗一幅畫，引起朋友間嘅衝突。」在旁的朱康正經地說︰「我好驕傲又自大，同個角色相差好遠。」

（即時娛樂）