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父子重逢｜10幾年冇見 林峯巧遇「爸爸」秦沛：依舊帥氣 (19:10)
文章日期：2021年06月30日
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林峯跟「爸爸」秦沛10幾年沒見面。（微博圖片/網上圖片）
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林峯曾跟老戲骨秦沛在劇集《太極》和《流金歲月》合作過，兩部劇二人均是演父子。昨天林峯在微博貼了和「爸爸」合照，「兩父子」相隔多年再重逢，林峯當然興奮，他留言寫道：「十幾年不見依舊帥氣的老爸。」
（即時娛樂）
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