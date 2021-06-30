父子重逢｜10幾年冇見 林峯巧遇「爸爸」秦沛：依舊帥氣 (19:10)

林峯曾跟老戲骨秦沛在劇集《太極》和《流金歲月》合作過，兩部劇二人均是演父子。昨天林峯在微博貼了和「爸爸」合照，「兩父子」相隔多年再重逢，林峯當然興奮，他留言寫道：「十幾年不見依舊帥氣的老爸。」

（即時娛樂）