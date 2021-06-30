入行超過30年 58歲黃德斌「大叔的路」 (21:48)

德斌在ViuTV劇集《太平紋身店》都有留鬚造型，不過此角色當然Man得多！（資料圖片）

德斌和林保怡及陳豪合唱的《年少無知》，至今仍為人津津樂道。（資料圖片）

現年58歲的黃德斌，近日在ViuTV劇集港版《大叔的愛》飾演翟國強（KK）一角而人氣急升，成為網上熱話兼狂洗版。德斌在劇中力追MIRROR成員呂爵安（Edan）演的田一雄，跟演凌少牧的盧瀚霆（Anson Lo）展開「爭『田』戰」，過程搞笑又暖心。

德斌在演藝界打滾逾30年，瓣數多多，除了拍劇、拍電影、拍廣告外，又演過舞台劇，亦為電影配音，甚至唱劇集主題曲等。德斌過往演的角色，大多是硬漢子、悲情人物或壞人，甚少接拍喜劇的他，今次成功轉型，由以往粗豪Man爆男人，變成「少女味」爆燈的大叔，網民亦甚受落，讚德斌演出「反差」極大，能駕馭「少女味」甚濃的大叔角色，但又不會太突兀，喜感十足。

回顧德斌演藝歷程，據資料顯示，德斌曾參加亞視的《香港超級模特兒大賽》，之後加入無綫第15期藝訓班，同班有黎芷珊、雷宇揚和影帝林家棟等。訓練班畢業後，他多數演鮮有對白、毫不起眼的角色，直至在《阿德也瘋狂》才有正式的對白。及後德斌轉攻電影圈，還跟已故女星陳寶蓮合作拍攝三級片《聊齋三之燈草和尚》，德斌在該戲擔正男主角。

德斌在1993年曾離開無綫，到1997年再重回無綫，當年他曾拍攝處境劇《真情》，飾演梁家明（越南）一角，此角色深入民心，令觀眾留下印象；2004年，他在《金枝慾孽》飾演的「小祿子」常永祿，還有2006年在劇集《火舞黃沙》中演宋東陽等，德斌更憑宋東陽一角，奪得當年「萬千星輝頒獎典禮」的最佳男配角獎，演技備受肯定。

德斌在無綫拍過不少被網民喻為的「神劇」，包括《天與地》、首度擔正做男一的《刀下留人》等，都為網民津津樂道。電影方面，德斌過往拍過不少電影，當中2018年在《逆流大叔》演泰哥一角獲得好評，還令他首度獲香港電影金像獎最佳男配角提名。

除演技了得外，德斌亦是唱得之人，2012年他和陳豪、林保怡合唱《天與地》片尾曲《年少無知》，橫掃樂壇頒獎禮獎項，包括當年叱咤我最喜愛的歌曲大獎和十大中文金曲等。

（即時娛樂）