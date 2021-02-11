調教你MIRROR｜花姐分享做經理人感受：我係影響到佢哋一生嘅人… (00:28)

ViuTV《調教你MIRROR》剛播出的一集，提及MIRROR跟經理人花姐（黃慧君）的關係，梁祖堯在車廂內跟花姐深情對話，並在MIRROR入camp期間播出兩人的對話。

阿祖問花姐為MIRROR犧牲最大是什麼？花姐說：「犧牲最大係家人，一起身個腦已經不停工作，臨睡前仍覆信息，翌晨八點，老闆又傳短訊，我又開始覆，因為人手唔夠，不停跟佢哋工作，大家問點解要跟晒佢哋所有工作？第一，人手唔夠，同埋我係一個鍾意攬上身嘅人，犧牲家人好多時間，令我老公曾不滿過，犧牲咁多嘢做呢份工會更辛苦。我不如諗唔好話犧牲乜嘢，而係諗我喺度成就緊16個人（包括ERROR），咁樣諗會令我工作舒服啲。」

花姐表示也慢慢學習改變自己：「人哋教我學識放手，要學囉，我依家唔敢話即刻做到，慢慢搵專業嘅人幫我處理好多嘢，令MIRROR可以更好，由細到大都未做過經理人，成為經理人之前，我係做製作嘅，我都唔係好識得點放低工作，加上做經理人好困身，唔係只係工作上，我同佢哋培養感情，都係工作一部分，好難話放低就放低，我心態係我叫佢哋16個人入行，如果我有嘢未做好，突然放輕咗唔理，令件事結果唔好，我有好大責任，我係叫Anson Lo參加比賽嗰個人，本來Jer同Alton話唔簽約，我係咁說服佢哋簽，如果依家我行差踏錯，令佢哋前路唔好，咁我咪好大責任？原來我係影響到佢哋一生嘅人，所以我對一啲嘢，唔可以太輕易放手。我試過輕易放手，而令件事變得唔好，我曾對佢哋衣着形象好執着，令身邊一起工作嘅人好大壓力，結果一個一個咁離開，覺得同我工作好大壓力。」

阿祖又談到花姐的朋友愈來愈少，花姐說：「我鍾意群體生活嘅人，做經理人後身邊愈來愈少朋友，一來工時長好多，有時間都返家瞓覺，第二我身邊朋友唔明白我做緊乜，我亦唔願意同佢哋分享太多，佢哋會問『MIRROR點點點，邊個邊個係點？』好多時我都唔出聲，因為我好怕，就避開佢哋，有啲人認為我變咗，唔係我識得嘅花姐，變咗佢哋遠離我。（你有冇變到？）有人覺得我囂張，我憑乜嘢囂？我覺得外界誤會咗我，我覺得自己冇（變），呢半年內跟MIRROR關係起伏好大，大家覺得我哋關係似母子，我哋關係試過好差，嗰時擔心係咪咁快要去到反面呢個地步？我都唔想有一刻話畀自己聽，我要放棄佢哋。」

姜濤則說：「我哋每個人都有責任，佢係因為我哋先咁，我哋12個人，有12個麻煩同要求，佢為我哋迫不得已改變，我哋以前真係冇意識到呢個問題，以前的確畀好多麻煩，經過呢個camp後，唔係只係說說，會行動做畀佢睇。」

（即時娛樂）