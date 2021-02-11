調教你MIRROR｜姜濤梅窩狂食實錄曝光 一見花姐心虛扮節食 (14:00)

姜濤一見花姐，即使其他人在吃外賣，他也沒有吃，聽見梁祖堯指他們在營內沒有吃東西時更露出心虛表情。（ViuTV網上片段截圖 / 明報製圖）

姜濤在《調教你MIRROR》播出前曾自爆在宿營期間狂食，希望節目組不要把有關片段播出街。不過，昨晚播出的一集《調》終於公開了姜濤的放縱實錄，並向姜濤頒發「花姐喺唔喺度相差好遠大獎」。

MIRROR在宿營期間的第5日曾離開梅窩到觀塘排舞，經理人花姐（黃慧君）前往探班，12子當時正為演唱會減肥，花姐便問梁祖堯他們減肥可成功，梁祖堯為12子隱瞞說︰「很成功，他們在營內沒有吃過東西﹗」當時眾人正在排舞室內吃外賣，只有姜濤一個沒有吃，並露出心虛表情。

節目播出梅窩片段，MIRROR全程不停食，特別是姜濤，別人傾偈時，他仍然在吃。梁祖堯旁白說︰「花姐不在時，他們的表現完全不同，他們在旅程中大吃特吃。姜濤也是，因為花姐不在。出營的時候，他也有假裝在節食，但當下他已經不管了，真的很可愛﹗姜濤狂吃了一小時，這件事全部人都知道，不用多說，我估不到他連花姐在場時也忍不住了。」

結果，姜濤成為幕後工作人員眼中的「花姐喺唔喺度相差好遠大獎」得主。除了姜濤，其實陳卓賢（Ian）及邱士縉（Stanley）也有份入圍爭獎。梁祖堯指花姐在場時，Ian會比較安靜兼長期有種撩交嗌、撩交打的能量。姜濤自知得獎機會大，在梁祖堯宣布結果前立即補妝，被隊友取笑﹗他得獎後興奮大叫︰「我終於拿到一次獎喇﹗」

被問到得獎感言，姜濤說︰「首先很感謝各位工作人員的投票，沒有大家，就不會有這一刻的獎項。這個獎項很特別，我很感謝每一位支持我，花姐喺唔喺度嘅人...」眾人聞言大笑，姜濤續說︰「支持花姐不在的人，因為你們的支持令我有反差和改變。」此時，有人大叫了一聲「花姐」，姜濤立即驚青轉頭望，十分搞笑﹗

（即時娛樂）