每日為陳茵媺沖專屬咖啡 陳豪分享夫妻間小情趣 (15:59)

陳豪創立的咖啡品牌Blooms Coffee日前舉行「手沖咖啡品嚐工作坊」，並邀請兩位香港特殊奧運會運動員擔任小助手，讓他們在商務中心精品咖啡專櫃正式實習前率先體驗咖啡師工作。陳豪當日以專業咖啡師身分現身，分享手沖咖啡心得，又出動私伙器具親手炮製「Moses Style」咖啡給現場人士品嘗。陳豪說︰「自從自家咖啡品牌成立後，都舉辦了很多咖啡分享活動，近年則多了跟大型商業機構合作。對我而言，這次與富衛合辦的活動較特別的是，除了給予參加者愉快的咖啡體驗，更可以藉活動關愛社區，讓兩位小助手學以致用、發揮潛能。他們今天表現有板有眼，手沖咖啡手勢毫不遜色！」

談及沖咖啡心得，陳豪直言沖泡的心情會影響咖啡味道。被問到沖給太太陳茵媺（Aimee）的咖啡是否特別香甜時，他說︰「甜到日日都有，時時刻刻都有。我每天都會為太太沖一杯專屬咖啡，味道偏香及有朱古力味。飲咖啡絕對是我和太太之間的小情趣！以前Aimee喜歡去不同的coffee shop，如今有我每日沖專屬咖啡，既可省回不少錢，最重要是支持老公品牌，不用幫襯其他公司！之前從外地拍完劇回港，撞正子女考試在即，要不斷跟他們補習，自己雖然頭都暈，幸好出來成績不錯，始終小朋友有家長跟緊些，成績也會好些，暑假當然要獎勵一番。」

（即時娛樂）