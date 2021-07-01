識貨︱張秀文自爆冇剃腳毛助小寶推銷 陳自瑤緊張大師坐立不安 (18:59)

無綫真人競技綜藝節目《識貨》昨晚及今晚兩集進行準決賽，黎諾懿、黃頌明、陳自瑤及陳嘉佳（小寶）分別請來陳敏之、阮兆祥、楊潮凱及張秀文拍檔助陣，爭入決賽資格。明晚（7月2日）最後一集將以直播形式進行，4人屆時才會知道哪兩位有資格留低爭奪冠軍席位。決賽將分為3個回合，其中一part名為「正貨爭奪戰」，兩位主播需花盡急才及唇舌從經銷商手上爭奪超抵價福袋，之後再轉戰識貨特賣場及Big Big Shop進行「終極比併」。

昨晚播出一集，黎諾懿、黃頌明先出場，兩人表現平穩，眾人更被現場美食吸引，感覺輕鬆。今晚播出一集的氣氛將完全不同，「緊張大師」陳自瑤表現雖然有明顯進步，但她仍然非常緊張，連直播帶貨時應站着還是坐着都猶豫了好一會，幸好有表現淡定的楊潮凱幫她補位及拉票。陳自瑤事後說︰「監製又話輕輕鬆鬆嘅，點解依家搞到我咁？係咪輕輕鬆鬆咁樣玩我？」

一直被視為大熱的小寶和張秀文全程有如精神分裂，一時爭吵不休，一時又默契十足。可能擔心大熱倒灶，小寶表現未如之前淡定，出場前緊張至放屁被張秀文嫌棄，直播時更犯下3大嚴重錯誤，幸得張秀文補鑊。張秀文為示範產品，更不顧儀態兼自爆沒剃腳毛。小寶事後表示靠張秀文為自己增添勝算︰「我有點技窮了，因為這是一個綜藝節目，我用帶貨的經驗去做，大家會睇得好悶。秀文曾主持很多綜藝節目，佢有那個節奏。」

（即時娛樂）