專訪｜8月開騷實現Gary夢想 太極成軍36年未諗過散Band (23:45)

太極樂隊原定去年底在西九舉行戶外演唱會，跟樂迷一起慶祝成軍35周年，可惜因疫情未能如期舉行，延至今年8月7日及8日假紅館舉行一連兩場《Rainbow After Rain演唱會》，六子還西裝骨骨拍攝宣傳海報；但遺憾的是，鍵琴手唐奕聰（Gary Tong）於3月初猝逝，未能跟幾位兄弟再次踏上舞台演出。

雷有輝（Patrick）表示這年半的經歷，令他們體會到現在開演唱會，原來是一件不容易的事，不知還有沒有下一次，所以要珍惜身邊一切，在演唱會中好好跟粉絲們相聚，盡興一番，「可能Gary保佑，讓我們得到這個好檔期，8月也是Gary生日（生忌），屆時他應該有假下來欣賞我們的演唱會，這也是他的夢想，因他生前說過想坐在台下看太極演出」。太極五子坦言在台上少了Gary，大家一定不習慣，但他們是心靈一致的。至於可擔心演出期間憶起故友，抑壓不住情緒淚灑舞台？盛旦華說一定會有感性場面，就算喊也會抱住一個開心正面的態度處理。「HiFi德」劉賢德相信粉絲也會忍不住淚，因大家都掛住Gary。

兄弟間已一起走了第36個年頭，五子笑指他們試過大打出手及出口，但近年大家已收火；就算以往曾有摩擦，通常睡醒便會不記得，朱翰博（Ricky）即笑指HiFi德最叻是失憶。盛旦華覺得成員間最緊要坦誠相對，有不對便說句sorry就可以解決；他指太極成軍至今從未想過散Band，僅在10周年時因大家遇到樽頸位，彼此有共識不如停一停，各自做自己的音樂，到15周年時大家很自然地又走在一起，之後便約定每5年開一次演唱會。

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（即時娛樂）