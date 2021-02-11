調教你MIRROR︱Anson Lo喊到崩潰 Ian罕有顯露情緒激動落淚 (15:25)

ViuTV《調教你MIRROR》昨晚播出的一集以「釋放負能」為主題，梁祖堯（阿祖）安排12子透過課堂練習回顧人生路，要求他們由出世一刻開始想起，每越過一個困難就向前行一步，去到加入MIRROR時就蹲下，幻想他日離開MIRROR時就站起來。

隊長Lokman（楊樂文）在練習開始後不久已喊，Anson Lo（盧瀚霆）蹲下時開始委屈地喊，喊到崩潰，其他成員紛紛上前安慰。Anson Lo事後解釋︰「由阿祖播第一首歌時，我已好想喊，因為那首歌令我想起父母20多年來真的很惜我、很遷就我。他們對我的照顧，我那一刻真的很感動。」Anson Lo表示練習時在腦海中逐年回顧，發現自己早在小學階段已因為不開心事而有很大壓力。他說︰「當我踏入19歲，我開始有種想快點結束這練習的想法，因為我知自己19歲時經歷了什麼，我不想面對，我想逃避。由教跳舞到出道，這5、6年是我人生中最大壓力的時候，我不想行入去，但忍住痛也要行。」

Anson Lo說他喊到崩潰時，感到有人突然搭住他的膞頭、捉住他的手，叫他冷靜點，讓他感覺到有人陪伴住面對從前的陰影，非常窩心。Anson Lo坦言加入MIRROR後，不開心的日子佔多數。他說︰「成立MIRROR後發生過的事，令自己傷心和壓力大的事有太多。我在社交平台、面對粉絲及觀眾時，我希望能樹立一個很好的榜樣，但我其實也是一個人，想利用正能量去影響別人時，自己也有負能量，也會不開心。我要接受自己也有權利和資格去不開心，不用經常強迫自己不開心時要裝出堅強去幫助別人。別人的感受很重要，但自己的感受也很重要。」提起隊友們的安慰，Anson Lo說︰「很開心有很多人關心自己。坦白說，我的性格，我沒怎樣向MIRROR成員展示過我脆弱的一面。我沒經歷過很多人同時間關心自己的時刻，因為我沒打開心扉，因此在練習中感覺到不只1、2個人搭住我膞頭、攬住我，叫我努力撐過去，這感覺很新鮮。」

除了Anson Lo，愛埋藏自己的Ian（陳卓賢）也在練習中不斷流淚，一直捉實Ian手的姜濤也忍不住陪喊。Ian坦言從小到大很少哭，不會讓別人看到自己的內心，自我保護得好好，即使內心脆弱也不會被人知道。他自言加入MIRROR前的時光很輕鬆和正面，卻對要回憶MIRROR階段非常猶豫，直至被姜濤握着手才敢蹲下，隨即崩潰流淚。Ian說︰「回想起由加入MIRROR到宿營當天就崩潰了，感覺到身邊愈來愈多人。」姜濤指Ian很少表露情緒︰「看見他哭成這樣，我真的很心痛，即使我們以前不會經常聊天，可能雙方也有過誤會和競爭，但在那一刻，我真心覺得大家能走在一起很難得。我是第一個陪伴他的人，那時候我很想給他力量，最不想離開他。阿祖之後叫我去安慰其他人時，其實我很不捨得從Ian身邊離開，覺得如果我離開他，他會更無助。」Ian說他當時起身後調整心態，回想開心事令自己不再哭，豈料張開眼時見那麼多人在眼前攬住他，又忍不住喊起來。他說︰「我當時覺得有些事雖然解決不了，但我有大家的支持是很窩心的。」

（即時娛樂）