大叔的愛︱簡慕華搵Edan幫手捉姦 黃德斌終鼓起勇氣剖白 (16:34)

Francesca扮成客人踩上KK的地產代理公司，要阿田介紹一人單位，其實是想找出第三者Tina。（ViuTV網上視頻截圖）

Francesca喊住追問KK離婚原因，KK最初難以啟齒，最後還是鼓起勇氣向老婆說出心事。（《大叔的愛》劇照 / ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

ViuTV劇集《大叔的愛》昨晚播出第4集，KK（黃德斌飾）為了阿田（呂爵安飾）向結婚20年的太太Francesca（簡慕華飾）提出離婚後，Francesca喊住要KK講出原因，KK卻說不出口，只能攬住咕臣落淚。Francesca懷疑第三者是一個名叫「Tina」的女人，於是假扮成客人踩上KK的地產代理公司，想找出「Tina」身分。她見阿田為人忠厚老實，終於向阿田說明來意，並要求阿田幫忙監視KK及找出第三者。

阿田最初以為自己只是KK向老婆提出離婚的煙幕，積極為Francesca找出誰是Tina，及後收到KK送上的情侶手鐲，加上回想當日KK送上飯盒時的情景，嚇然發現自己就是Tina。不知如何是好的阿田收到KK邀請共晉晚餐，Francesca發現KK約了第三者晚餐後，要求阿田和她去餐廳暗中監視，左右為難的阿田只好答應Francesca並推掉KK的約會。豈料，阿田在餐廳內被KK發現，正當KK捉住阿田的手單方面談情完一輪，看餐牌準備點餐時，Francesca步出洗手間看見這一幕。

今晚播出的第5集，劇情緊接Francesca帶住阿田去捉姦的行動。阿田同時面對KK的約會及Francesca的監視行動，分身不暇之餘更差點被撞破，幸最後有驚無險，成功離開餐廳。翌日，Francesca告訴好友Nancy，說自己和阿田在餐廳幾乎能撞破KK幽會一事，最後卻功敗垂成，Nancy聞言覺得阿田有古怪。

KK收到Francesca離家出走的字條，立即四處尋找。原來Francesca約了阿田在快餐店見面，Francesca透露她趁KK淋浴時找到了他的外遇筆記，證實KK心裏有人。與此同時，KK終於找到Francesca，發現阿田亦剛好在場，2人在店內痛哭。KK終於鼓起勇氣，向Francesca說出心事。

（即時娛樂）