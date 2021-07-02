聲夢傳奇｜遭克勤批「魂魄不齊」 炎明熹靠「咬蘋果」改善咬字問題 (16:52)

無綫節目《聲夢傳奇》明晚（3日）舉行第7輪比賽，戰况緊湊，7位學員文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、林君蓮（Kaitlyn）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）選唱自選歌曲，爭奪6強席位。25位專業評審在學員唱歌期間隨時按綠燈，最後獲得最少綠燈之學員將會被淘汰。

文凱婷（Aeren）選唱跳唱歌曲出戰，AGA（江海迦）擔任歌手導師。主理人李克勤覺得比較成熟的觀眾會喜愛Aeren，提議在舞蹈內加少許性感感覺，更向Aeren親身示範，而評審之一王梓軒直指：「一首充滿情慾及衝動的歌，我喺你首歌感受唔到！」

冼靖峰（Archie）被指唱歌沒有真感情，Gin Lee（李幸倪）教Archie如何透過唱歌講故事。Archie被安排第一個出場，評審陳奐仁聽完後直指：「唱得太用力，好明顯失去音準！」

姚焯菲（Chantel）被指唱法太似導師JW（王灝兒），今次由衛蘭幫Chantel特訓。評審周錫漢聽完Chantel之演繹，大讚：「扯咗入去初戀漩渦入面！」

炎明熹（Gigi）一直被批評咬字有問題，JW教她用「咬蘋果」的方法改善。可惜Gigi今次比賽失準，評審伍仲衡直指Gigi揀錯歌，李克勤更指她「魂魄不齊」。

林君蓮（Kaitlyn）唱法獨特，但被評審批評不能只用同一方法「用聲」，林欣彤指當年參加《超級巨聲2》時，都被指有同一問題，今次特別教Kaitlyn「發聲」，希望Kaitlyn可以突破自己。

何晉樂（Rock）在上一輪比賽的表現嚴重失準，險被淘汰。周柏豪幫Rock調整心理質素，突破心理關卡，Rock今次選唱李克勤的歌曲，更獲克勤親自教路。

鍾柔美（Yumi）擅長跳舞，歌唱能力一直被質疑。泳兒希望幫Yumi平反，讓Yumi展示歌唱能力，並展現「狂野、性感」的一面。泳兒聽完Yumi之演繹感動落淚，評審張佳添更指：「I love it！」

（即時娛樂）