感謝蕭唯展關照 陳穎欣齋拍冇得食呻「殘忍」 (17:10)

陳穎欣（Yanny）早前為蕭唯展（Oscar）食店，拍攝新一輯宣傳照，首次接拍食品廣告的她表示「超級開心」，因「食」於她的人生中相當重要，她笑說︰「因為我非常為食，你見我第一次搞生意，便同朋友搞餐廳，你就知道食對我有幾重要。」

拍攝當日，原本Yanny以為可以狂食Oscar食店的招牌小籠包及新推出的龍蝦美食，故只吃了早餐，連午餐也不敢吃，希望「留肚」品嘗美食，不過她表示︰「不過拍攝期間唔係真食，又聞住好香嘅味道，但係又唔食得，我覺得係好殘忍嘅一件事。」

至於最「殘忍」一幕，Yanny笑言要將一大隻龍蝦，放在嘴裏拍攝，她表示︰「有一個鏡頭係要扮食，將一大隻龍蝦放喺口度拍攝，但又唔畀吞，好似上緊天堂又落緊地獄咁。」她又透露拍攝時要考她的「筷子功」。

雖然有得睇冇得食，不過Yanny感謝Oscar與老婆江伊晴（Elanne）找她拍攝宣傳照，整個拍攝過程非常開心，更透露Super Girls剛出道時，Oscar已非常「關照」她及一班姊妹，Yanny表示︰「好耐以前Super Girls剛出道時，Oscar對我哋好好，我哋排舞室喺佢食店附近，有時去買嘢食，佢會請我哋食，我哋開演唱會又會提供食物，所以關照咗我哋好多。今次佢搵我參與廣告拍攝，再次關照我，真係不得了。」

（即時娛樂）