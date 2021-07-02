Fight盡｜關嘉敏朱斐斐含淚道辛酸 超班何慈茵越級挑戰職業拳手 (18:07)

無綫J2節目《Fight盡》今（2日）晚播映最後一集，昨（1日）晚一集講到參賽藝人羅孝勇、李君妍、吳業坤、容天佑、鄭俊弘、鄒兆霆、潘梓鋒、海俊傑、關嘉敏及吳雲甫過磅成功，獲晉身決賽資格；今（2日）晚一集重頭戲，將落在因技術及體能超晒班，以致未能晉身決賽的女子組選手何慈茵，如何獲特別安排越級挑戰與職業拳手霍嘉怡對戰。

雖然本身並非職業拳手，但何慈茵上到擂台零怯場，不但向對手步步進迫，而且拳拳到位快狠準，就算霍嘉怡來勢洶洶，何慈茵亦應付自如、敏捷閃避重拳攻擊，現場評述員亦大讚何慈茵積極進取，左右手靈活轉變、成功令對手無所適從；比賽過程精彩度不輸職業拳賽，相當有睇頭。

昨（1日）晚播出的第四集則有感人位，關嘉敏、李君妍、孟希璘、朱斐斐分享參賽感想時，先後落淚，當中喊得最淒涼的是朱斐斐，近日憑《寶寶大過天》演外傭而成功入屋的她，談到因「怕拳頭」未獲晉身決賽資格時，不但哭紅了眼，更扁嘴說：「好辛苦，我已經用晒所學技巧。」背負「功夫新星」之名的李君妍，則委屈落淚表示：「早幾年，可能功夫新星個名畀人定咗型，都會有人話我笨手笨腳，我覺得參加呢場比賽後有人讚我打得好，我係好開心。」

關嘉敏則直指整個過程很瘋狂：「可以喺咁短時間入面（做到咁），自己又唔係好夠瞓，又要減磅，又要捱夜，淨係瞓兩、三個鐘就要training。」因身體問題被foul的孟希璘，亦感激領隊崔建邦為她創造奇蹟：「其實我個病一早可以長期住院，我唔想咁，直到今次拳賽，崔建邦好有信心帶番起我個身體，結果我依家可以打到兩round比賽喇！」

在男子組中減磅成績最為亮眼的鄭俊弘，則坦言很辛苦，但絕對無悔：「每日我食好少嘢，我又要拍劇，但我話畀自己知，我得嘅，就算輸都好，唔緊要，我自己知道付出咗100%，輸咗我都會無悔。」領隊崔建邦被眾人滿腔熱血所感動：「鄭俊弘畀人重拳打到暈咗五分鐘，但佢再上番擂台。見到啲人受傷再返嚟，跌倒再企番起身，呢個正正係一個拳手應有嘅特質，而我哋咁多個學員全部都有，我只可以講為佢哋覺得好驕傲。」

（即時娛樂）