《大叔的愛》前傳︱ViuTV總經理魯庭暉講成功關鍵因素 (22:41)

《大叔的愛》成熱話在網上洗版，是台前幕後的努力成果。（ViuTV劇照）

ViuTV《大叔的愛》熱播，董事兼總經理魯庭暉在社交平台分享「前傳」的故事，劇集成功肯定是台前、幕後努力的成果，而《大叔的愛》除了製作團隊還有關鍵因素，就是ViuTV的節目部成功購得《大叔的愛》的版權。

魯庭暉寫道：「《大叔的愛》... ... 前傳。一套劇之所以拍得成，當然第一重要係劇組。台前幕後由監製、導演writer、PA、剪接後期、燈光梳髮服去到演員等。《大叔的愛》呢套劇出現到，仲有多一個critical factor：節目部。呢個部門呢，就好多嘢攪嘅，排節目時間表買片上subtitle等等等等。佢地呢條team每年都會去一d 買賣片嘅conference ，買下嘢，睇下個trend咁。」

「兩年前，佢地去咗個conference , 同日本間電視台傾嘢啦，嗰次，係我哋第一次問：呀，shoe mi ma 些，唔知有冇機會賣個《大叔的愛》版權嚟俾我哋拍呢？你知呢d嘢幾咁複雜（我知你其實唔知），都唔好講個錢，例如集數.....香港電視台播劇就5，10，15，20集咁嘅，套日本版呢7集，咁我地要做10，15集呢，日本嗰邊又要make sure我哋唔會改到變晒質，我哋又想有d新元素wor,，咁呢一揪negotiation 呢，就係節目部做嘅。而一套劇完左出credit，佢哋係無份嘅。所以呢，除咗睇d男友視角彩蛋，睇埋credit...都未夠....係要睇晒所有節目部負責嘅節目先得。PS : 節目部負責全日24小時節目。PS again: 節目部係坐得最近我間房嘅部門，該部門故此承受非一般壓力。」

（即時娛樂）