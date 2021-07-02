上半年香港票房較去年升幅近3成 港產片冠軍《拆彈專家2》 (23:56)

香港票房有限公司發出2021年上半年度香港電影市道整體情況新聞稿，表示2021年半年度（2021年1月1日至6月30日）香港首輪上映的電影總數為130 部，香港電影佔24部，非香港電影則有106部。在疫情影響下，戲院被勒令停業至2021年2月18日才恢復營業，但仍受入座限制，戲院損失了農曆新年黃金檔期， 今年上半年中西票房總收入僅為HK$375,988,654，與去年同期收入HK$293,047,501 比較（2020年由2020年3月8日下午6時起至2020年5月7日停業41天），雖然有28.3%升幅，但正常情況例如2019年上半年之收入達HK$1,045,864,695比較，跌幅達 2/3，下跌約64%。

2021年上半年十大最高票房香港電影（截至6月30日累積票房）順序為：1.《拆彈專家2》HK$19,387,097、2.《一秒拳王》HK$16,771,633、3.《狂舞派3》HK$8,740,681、4.《真・三國無雙》HK$6,472,489、5.《不日成婚》HK$5,834,495 、6.《濁水漂流》HK$5,788,801、7.《手捲煙》HK$4,772,100、8. 《感動她77次》HK$4,294,884 、9.《金錢帝國：追虎擒龍》HK$4,065,789、10.《緊急救援》HK$2,036,041。

十大最高票房非香港電影（截至6月30日累積票房）順序為：1.《哥斯拉大戰金剛》HK$35,172,424 、2.《F9 狂野時速》HK$33,995,449 、3.《靈魂奇遇記》HK$30,764,430、4.《黑白魔后》HK$19,085,466 、5.《Stand By Me多啦A夢》HK$18,755,112、6.《無聲絕境II》HK$15,613,662、7.《盛夏友晴天》HK$9,035,610、8.《神奇女俠1984》HK$8,653,571、9.《詭屋驚凶實錄 3: 魔旨》HK$7,857,584、10.《魔龍王國》HK$6,774,415。

（即時娛樂）