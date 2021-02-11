《調教你MIRROR》最後一集 12子分享感受 姜濤學懂跟隊友溝通 Ian拒再收埋自己 (23:58)

ViuTV節目《調教你MIRROR》今（2日）晚播出最後一集，節目開始播出12位成員在梅窩最後一夜，原來是他們分批演出「才藝晚會」，而各自的組合也別具意思，包括叱咤三子Jer（柳應廷）﹑Anson Lo（盧瀚霆）和AK（江𤒹生）合唱《單車》；隊中年紀最輕的姜濤和Tiger（邱傲然）組成「姜虎關注組」，2人鬥猜枚「十五二十」；Ian（陳卓賢）和Edan（呂爵安）則示範跳舞，導師梁祖堯要求2人不能再靠其他成員，要他們兩人自行編舞。

節目第二部分，播出12位成員分享在梅窩12天的感受，播出他們在梅窩期間，12人一同做出的事情，包括齊坐船到梅窩﹑打籃球﹑踩單車﹑打功夫﹑一齊上堂及同枱食飯，經過12天的相處，眾成員感受極深，AK說：「我覺得呢12日放低咗以前嘅執著，夜闌人靜時我仍然會唔開心，但我會知道點樣解決，同隊友之間幅牆打破後，我嘅情緒冇咁波動，呢個Camp令我重新打開心扉，去感受身邊一切人同事。」

姜濤則說：「我諗最大嘅變化就係，終於學識同成員之間點樣毫無保留咁溝通，因為呢個都係我哋由出道到依家最大嘅一個問題，自己都話畀自己聽，係愛呢個團體嘅﹗」Jer則說：「經過今次個camp，我覺得我要打破隔膜，我除咗係獨立個體，入咗MIRROR就係一個團體，我都迫緊自己去改變，希望呢個改變為大家帶嚟好景象。」隊長Lokman（楊樂文）說：「可能因為呢次camp嘅氣氛已經融洽，所以大家係正面啲，我覺得出營後會係一個挑戰，但我好樂意去接受呢個挑戰。」

Ian說：「自己身處隊友及呢個環境當中，冇咁收埋自己，所以自己舒服咗，以後所有情緒自己一個人知，自己收埋，經過呢10幾日，有種釋放少少自己感覺。」節目尾聲則播出MIRROR在5月舉行演唱會的片段，該片段是《給自己的信》，而12位成員在台上合唱該歌時，有打籃球﹑猜枚﹑叱咤三子攬住﹑齊齊安慰Ian等片段，原來正是重現梅窩12天的回憶，相當有心思﹗副隊長AK說：「起初大家想點解會喺呢個時候（開騷前）入Camp，因為5月開騷，4月要綵排，大家一開始都帶住呢份質疑入camp，雖然知道公司想透過camp解決矛盾，同事都話邊有咁容易解決到？直到入camp上咗你個堂之後，已經解決咗問題，12天之後出camp再排練，反而覺得嗰12日冇浪費，反而令我哋演唱會再加強咗，大家搵得返第一次上台嘅狀態。」

阿祖在節目發表感受，他坦言一開始也沒有期望可以調教到MIRROR，但到最後一個又一個奇蹟出現，然後他們的真情流露，感動到他﹑花姐及每一位兄弟。

（即時娛樂）