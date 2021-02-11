識貨｜繼《好聲好戲》又奪冠 陳自瑤被王祖藍封TVB競技一姐 (12:27)

陳自瑤（YoYo）繼《好聲好戲》後，昨晚在綜藝節目《識貨》中撼贏黎諾懿奪冠軍﹗她賽後和黎諾懿一同接受TVB娛樂新聞台訪問時說︰「我在口才、急才方面也不及其他參賽者，他們真的好叻，所以我要將勤補拙，沒辦法，也不想自己太差，所以要更努力。剛才最感動是很多同事、參賽者也給了我很多好貨去賣，所以我才有此成績，真的不是我一個人，如果我沒有那些貨，根本也做不到，所以是他們的貨。我很感受到那種愛，很多謝大家﹗」YoYo自言在比賽上很緊張，給了自己壓力，相反對手黎諾懿卻很淡定，要在這方面向他好好學習。」黎諾懿聞言自嘲︰「我那麼放鬆，所以就贏不到囉﹗」

提到她繼《好聲好戲》後，又在《識貨》中勝出，YoYo說︰「我參加這個比賽，第一集時挫敗感幾大﹗個個都做得那麼好，我卻那麼差，如何再做下去呢﹗我很努力去調節自己心態，再將勤補拙。我怎會想到自己會贏﹗在這個比賽勝出，真的很視乎貨物，貨物真的很重要。」對於王祖藍笑言不准YoYo再參加比賽、要雪藏她，黎諾懿笑言︰「講咩﹗不會啦﹗一個那麼努力的演員，得到現在的成績是應該的。她又快開始拍劇，而且是很重要的位置。一看她的樣子，就知道她開始行運。只是因為拍唔切，否則她衝擊埋視后呀﹗一個人行運時，做什麼也很容易得到。我勸她不要再參加比賽，專注演戲，衝擊埋視后，成件事就搞掂了﹗」

黎諾懿提議王祖藍下一季跟YoYo比賽，王祖藍此時入鏡一齊做訪問並笑言︰「嘩﹗大佬﹗邊敢呀，Yo姐﹗她現在是全TVB的競技一姐呀﹗我覺得她參加港男都會贏冠軍﹗我不是講笑，你最近贏到咁，係時候雪藏你﹗」黎諾懿聞言叫好，指YoYo未曾有此經歷，而且入過雪櫃「冰鮮」過會更好，YoYo扮嬲道︰「真係慘﹗那麼辛苦拍個節目，還要被人雪﹗」

（即時娛樂）