調教你MIRROR｜梁祖堯眼中的姜濤︰年紀細但最成熟穩重 (13:35)

梁祖堯坦言完成12日梅窩旅程後仍未能跟姜濤熟絡，但看得出他和Tiger雖然在MIRROR中年紀最細，卻是最成熟穩重的兩個。（梁祖堯Instagram圖片 / 明報製圖）

ViuTV節目《調教你MIRROR》昨晚播出最後一集，姜濤表示他從這次MIRROR入營12天的經歷中，學會和隊友毫無保留地溝通。梁祖堯在社交平台上載與姜濤的合照，分享他眼中的姜濤。

梁祖堯說︰「關於姜濤，我實在沒有太多可以寫。我記得花姐在起行之前，曾經同我講過，12個裏面，你要同姜濤熟，應該冇乜可能。坦白講，旅程完結之後，我亦都唔會用同佢熟形容。熟唔熟始終係一種緣份，毋須刻意強求。關於佢嘅真實一面，節目裏面都有唔少片段會見到。而佢嘅真性情，佢亦都毫無掩飾咁樣喺節目裏面表露。徹底放下了偶像包袱，真真實實地去解決問題，去承擔責任，去玩得開心，都攝入鏡頭了。」

「佢對MIRROR的愛，我在旅程中真真實實地感覺到。佢對自己的要求，我跟隨他們排練演唱會的時候，完全看到，他今天所得，都是他用200分努力去換回來的。他自己排舞排到個身好像喺泳池上來一樣咁濕，每一次綵排都給盡200%的力量，沒有鏡頭影住，都畀足精力去跳。這是我超級尊敬他的地方。我們身體上邊最接近的距離就是演唱會的時候他拉傷頸部，我為他整理背脊受傷的筋腱和肌肉。演唱會完結之後某一日，他Post了I'm tired of everything，大家都有擔心，我也send了message給他。我只是告訴他如果有什麼需要可以找我傾偈，但如果你安好只是需要空間就不需要回覆了。大約一星期之後收到他的回覆，說多謝關心。我想，他應該收到千千萬萬個這樣的慰問吧，但他也應該有逐一回覆。這就是他。」

「心靈上邊最近的距離，就是那天晚上和老虎在我房間拍攝要他們做朋友那一個環節，拍攝完，節目組收隊，之後我們三個繼續傾偈聊天，講了好多心底裏面嘅睇法。多謝你信任，和我和老虎分享了很多。他對我說了什麼我不會在這裏透露。但我對他和老虎說了什麼反而可以給大家知道。我告訴他們兩，你們是團隊裏面年紀最細的，也是最成熟穩重的兩個。團隊走下去，大哥哥們總會有疲倦的一天，你們一定要好好裝備自己，然後將來承擔起帶領這個團隊的責任。能力越大責任越大，未來就是屬於年青人。加油，姜。」

「節目完結了，多謝大家對這個節目的支持。這種奇妙旅程，是一件可一不可再的事。感謝節目組所有人的付出。每一位。和你們一起經歷這趟愛的旅程很愉快，很感恩有你們。真心的。多謝花姐的信任。多謝你們12位兄弟。」

姜濤留言回覆梁祖堯︰「沒有您，沒有重新開始的MIRROR，感謝您為我們做的一切。」

（即時娛樂）