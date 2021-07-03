曾考慮追多個兒子 關心妍為女兒放棄再生 (16:12)

關心妍（Jade）2016年為丈夫楊長智誕下女兒後便淡出幕前。明年出道20周年，Jade近日一口氣推出兩首新歌，宣布「關家姐歸位」，展開慶祝踏入樂壇20周年企劃。有傳今次復出，Jade的幕後軍師是古巨基太太Lorraine，更有指Lorraine是其經理人，Jade接受《1圈圈 星光背後》訪問時說︰「其實我自己也有公司，跟Lorraine的公司是合作。我跟古生、古太好好朋友，這就是緣分，大家好夾。基仔好好，我上次開演唱會時，他當了我的嘉賓，我在很多事上會請教他們。」

Jade在訪問中回憶當年與丈夫努力多年終能成功懷孕，以及照顧女兒的喜悅。被問到有否計劃再生孩子湊成「好」字時，她說︰「我曾考慮過。我由她兩歲時開始問，她說『NO』。我說人家有哥哥、弟弟陪伴，問她要不要，要的話就要在某些事上分享，即是要和弟弟分享跟爸媽一起的時間。事前一定要說清楚，不能等她有了弟弟後才發覺要分享。我問了很多次，問她會否寂寞，如她覺得悶，我可以試，但她說︰『我不想，我不會寂寞，我ok﹗』加上我現在年紀大了，照顧小朋友要精力，所以應該不會再生。」

（即時娛樂）