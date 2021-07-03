《造美人》總決賽︱Ann獲讚似黎姿李嘉欣 AB撐拐杖出場否認陪跑 (21:38)

ViuTV另類選美節目《造美人》今（3日）晚播出總決賽，8位參賽者楊芷羚（Stella）、嚴楚翹（Ice）、陳芊妤（Ann）、歐陽玉婷（Miko）、張育玲（Kathy）、劉兆汶（AB）、林珊妮（Shweta）、黎韋彤（Semi）競逐冠軍美人之位。她們展示改造後的成果，無論身形﹑外貌和談吐等，都令人眼前一亮。

8位參賽者輪流上台展示收身成果，以及分享過去3個月的改造感受。做健身教練的AB於第二次考驗營的活動受腳傷，在總決賽她除了坐輪椅亮相外，還撐拐杖上台分享感受，AB說：「相信大家冇睇過一個選美節目，會有人撐着拐杖，呢次腳傷阻礙唔到我，我依然會朝着冠軍方向進發，另外，好多人問我會唔會退賽，但答案喺呢度，我係唔會退賽，雖然我唔能夠參與任何環節，好多人都覺得我係陪跑，我依家話畀你哋聽，我覺得自己係讓賽，期待我嘅表現啦﹗」

至於另一大熱門Ann出場時說：「我想畀人睇到嘅，唔只係我漂亮五官，仲有我從內到外嘅自信美。」評判之一的前港姐冠軍葉翠翠，大讚Ann出場時好像黎姿，並看到她的那份自信，不再是之前頭耷耷兼沒有笑容的樣子，同時翠翠叫她不要再減肥，因為已經很纖瘦。而節目主持強尼說：「昨天聽監製說她（Ann）像李嘉欣，你現在能夠做到，真係從外到內再到外，所以繼續搔首弄姿吧﹗」

另外，自我介紹完後，就跳入比賽環節。Ice﹑Shweta和Semi在首個環節鬥「波比跳」，3位在1分鐘內鬥跳，最後Ice和Shweta同樣跳了29下，Semi則23下，此回合有雙冠軍。

（即時娛樂）