專訪｜睇好炎明熹奪冠 姚焯菲鍾柔美想孖Gigi詹天文組女團出道 (21:21)

無綫《聲夢傳奇》捧紅16歲的炎明熹（Gigi）、14歲的姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）。Gigi型格，Chantel甜美，Yumi活潑，3人各有風格，各有追隨的粉絲。

Gigi一直被視為頂頭大熱，她坦言這是其壓力來源，但同時成為她想做得更好的動力。台上的Gigi充滿自信兼個性十足，台下的她被爆是個傻頭傻腦、愛搞笑的女生。聲線與樣子同樣甜美的Chantel，被Yumi以「癲喪」來形容其性格。憑演唱歌曲《戀愛預告》獲網民大讚，表示聽Chantel唱這首歌感覺「初戀回憶返晒嚟」，而她演出該歌曲的片段，網上點擊率至今已衝破310萬，Chantel坦言事前完全沒想到，純粹覺得《戀》曲適合自己唱。童星出身的Yumi憑跳唱令人眼前一亮，她以平常心面對身邊兩位強敵，其他不多想。

比賽已進入最後階段，她們坦言學員間的友情比賽果重要。「我們在比賽前跟Windy（詹天文）已很老友，那種感覺是永遠都一起進步，做不到敵人」。始終會有人踏上冠軍寶座，Chantel、Yumi均睇好這個人是Gigi︰「她的聲線出眾，一開聲便知道是她！」有網民提議她們組女團出道，3女也表示有興趣，但不忘說要加上已被淘汰的Windy。

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（即時娛樂）