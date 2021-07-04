聲夢傳奇︱林君蓮破音遭淘汰︰可能上天覺得我要休息一下 (12:58)

無綫《聲夢傳奇》昨晚播出一集進行第七輪比賽，林君蓮（蓮姐）表演時失準現破音，結果只得7分被淘汰。

蓮姐在社交平台上載和李克勤、泳兒、JW（王灝兒）、李幸倪（Gin Lee）、衛蘭、AGA（江海迦）、林欣彤、音樂人Johnny Yim的合照，留言︰「這段時間好像有好多個爸爸，好多個媽媽... 其實我覺得自己可能還沒適合去比賽，這一切也是時機和緣分。雖然現在覺得可惜，但是我相信日後一定會有機會的，無論是準備了但告吹的合作舞台，還是想表現的但沒有機會表現的東西。希望大家之後會看到全新的蓮姐，無論是慢歌、跳唱、rap、自創曲 、彈琴也好，希望我可以告訴大家我是誰。從一開始參加比賽到現在的十個月，發現迷失自己是很容易出現的，所以可能上天應該也覺得我要休息一下吧... Making mistakes are part of your practice. 雖然出到嚟炒咗車，但係都算係練習咗一次啦～現在開始我會努力練習我的聲音，用時間去了解自己的身體，練習穩定性。謝謝大家。#聲夢傳奇」

李幸倪、衛蘭、炎明熹、姚焯菲、麥秋成均留言鼓勵，泳兒說︰「好開心有機會work out with u dear，多謝你揀咗我。Love your voice and 直率。期待你的蛻變，要相信自己一定可以的。」

（即時娛樂）