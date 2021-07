聲夢傳奇︱林君蓮破音遭淘汰︰可能上天覺得我要休息一下 (12:58)

無綫《聲夢傳奇》昨晚播出一集進行第七輪比賽,林君蓮(蓮姐)表演時失準現破音,結果只得7分被淘汰。

蓮姐在社交平台上載和李克勤、泳兒、JW(王灝兒)、李幸倪(Gin Lee)、衛蘭、AGA(江海迦)、林欣彤、音樂人Johnny Yim的合照,留言︰「這段時間好像有好多個爸爸,好多個媽媽... 其實我覺得自己可能還沒適合去比賽,這一切也是時機和緣分。雖然現在覺得可惜,但是我相信日後一定會有機會的,無論是準備了但告吹的合作舞台,還是想表現的但沒有機會表現的東西。希望大家之後會看到全新的蓮姐,無論是慢歌、跳唱、rap、自創曲 、彈琴也好,希望我可以告訴大家我是誰。從一開始參加比賽到現在的十個月,發現迷失自己是很容易出現的,所以可能上天應該也覺得我要休息一下吧... Making mistakes are part of your practice. 雖然出到嚟炒咗車,但係都算係練習咗一次啦~現在開始我會努力練習我的聲音,用時間去了解自己的身體,練習穩定性。謝謝大家。#聲夢傳奇」

李幸倪、衛蘭、炎明熹、姚焯菲、麥秋成均留言鼓勵,泳兒說︰「好開心有機會work out with u dear,多謝你揀咗我。Love your voice and 直率。期待你的蛻變,要相信自己一定可以的。」

