單對單︱江欣燕憶當年主動嗌離婚 前夫未能接受冇反應 (13:52)

無綫訪談節目《單對單》昨晚播出第2集，黎芷珊陪同嘉賓江欣燕一起到街市買餸、入廚煮幾味。

江欣燕與前夫吳積遜拍拖10年才結婚，婚姻卻只維持了12年。她在節目中透露是她主動提出離婚︰「我們在2013年7月分開，可能因為人大了，開始認識自己，才發覺我們內心有很大的距離。我很多謝他陪伴了我20幾年，令我眼界闊了很多。是我決定分開，和他一起像很開心，但不是我本質。」對前夫，江欣燕坦言有遺憾，她回憶當日向前夫提出要分開時，對方正在看球賽，因為接受不到而沒反應，應了她一聲就繼續看球賽。江欣燕說︰「我等他看完後再解釋，其中有很多事已毋須多講。」

江欣燕認為婚姻是一種綑綁，大家要想清楚自己需要怎樣的另一半。有過經歷後，她變得很小心地選擇，不再憑感覺。江欣燕續說︰「要很了解自己需要什麼，因為對方是自己的一面鏡。我猜想，我未來的另一半會是Partner，不是老公。從前，我是個只愛談笑不愛談心的人，現在改變了。我發覺飲酒可以幫自己拆除那道牆，那道不信任別人的牆。以前我不會無緣無故找人分享心事，現在會願意向不認識的人交心。」

（即時娛樂）