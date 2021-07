next

高海寧主演的新劇《童時愛上你》今年2月中試造型,惟後來傳出因劇本問題煞停,亦有指她未能駕馭只得8歲智商的角色,於是跟高層曾勵珍要求停拍;高海寧事後解釋監製稱延期開工是因疫情問題,加上想劇本寫得更好。時隔數月,《童》劇終於開拍,心情靚靚的高海寧今日趁空閒行山親親大自然,不但捕獲「發哥」周潤發,更獲對方一番說話啟發,她在社交平台分享跟發哥的合照,並留言「把手握緊,裡面什麼也沒有。而鬆開手,你所擁有的是一切。Thanks so much 發哥」,連好友湯洛雯也羨慕說「Why not bring me」。

(即時娛樂)