《殺出個黃昏》《怒火》暑期檔上映 謝賢霆鋒父子有得鬥 (22:28)

謝賢（四哥）主演電影《殺出個黃昏》將於7月15日上映，84歲的四哥對這部戲很重視，早前親自出動參與優先場的謝票活動，笑言希望憑此片問鼎金像獎。今個暑假檔電影，四哥有對手，兒子謝霆鋒跟甄子丹主演的電影《怒火》將於7月底上映，被形容為父子對壘，其實是父子接力撐香港電影。

《殺出個黃昏》故事講述過去叱吒江湖的殺手「秋」，現今已過花甲之年，只能以提刀削麵糊口，奈何熱血關節亦難敵機械手臂，唯有被迫熄爐。「秋」突獲專責情報的歌廳老闆娘「鳳」重召出山，伙拍擅長駕駛的「叢」，不料目標人物竟要求買兇自殺……以獨門服務的「耆英天使」逐應運而生，主打孤苦無依和百病纏身的遺老。當碰上被雙親拋棄，再被男友狠飛的妙齡少女……3位遲暮老人如何殺出個黃昏？

至於《怒火》是導演陳木勝的遺作，故事講述警方佈下天羅地網圍捕毒梟，千鈞一髮間，竟殺出一群蒙面神祕悍匪「黑吃黑」，不但劫走毒品，更屠殺在場眾警。重案組督察張崇邦（甄子丹飾）來遲一步，親睹屍橫遍野，悲憤交雜。連夜調查下，發現驚人消息，跨國販毒集團背後的殺警辣手，竟是昔日同袍邱剛敖（謝霆鋒飾）！疤痕背後，原來敖曾是警隊明日之星，而當日將敖推入罪惡深淵的人，卻正是邦！命運無情，宿命再次糾纏；一切恩怨，是時候來個了斷……

（即時娛樂）