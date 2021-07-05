盧瀚霆生日︱廣告牌中雀屎 高佬區議員幫「教主」抹面 (00:54)

巴士司機的愛，巴士之間留空間好讓粉絲打卡，但大家也應注意安全。（陳嘉朗Facebook圖片）

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）26歲生日（7月7日），粉絲租下尖沙嘴碼頭近五支旗桿位置的巨型廣告牌，為他慶祝生日，讓粉絲到場打卡。周六（3日）下午因太多人聚集，警察曾到場呼籲人群散去。翌日（4日）粉絲熱情未減繼續往朝聖打卡，場面熱鬧。HK mirror fans的Facebook專頁分享一段視頻，見「教主」的廣告牌有雀屎，更中正臉部，短片中見有人為「教主」抹面。粉絲留言：「熱烈表揚油尖旺區（尖沙咀西）區議員陳嘉朗為教主抹走Pat爵屎（啊... 係雀屎），等神徒繼續開心影相！#好有愛 #因為得佢夠高抹」

有粉絲到陳嘉朗的FB留言致謝，他回覆：「不用客氣，歡迎大家來尖沙咀拍拍，注意安全就好。」他也上載有Anson Lo肖像的巴士在巴士站停泊的情況，寫道：「晚上的尖沙咀碼頭，仍然熱鬧，Anson巴士前後兩架巴士車長都有在巴士及巴士之間留距離俾Fans拍照，非常好人，會寫封信去九巴讚揚。」

做Anson Lo的「神徒」好忙碌，後援會在觀塘搞了一個名為「Stand By You」的展覽，但入場人數有限，不是公開展覽。有機會入場的「神徒」可以即場購買限量的精品，包括耳環、口罩香薰夾、Cap帽、漁夫帽、雨傘與麻質購物袋等。

（即時娛樂）