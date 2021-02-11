逾7萬人加入fb關注組 老公「出賣」老婆瘋狂追捧MIRROR行徑 (12:42)

有網民知道太太是Ian粉絲，便送了1比1的Ian人形攬枕給對方。（fb圖片）

男團MIRROR人氣爆燈，工作不斷，除了獲年輕女生追捧外，不少人妻﹑人母甚至上了年紀的女士，也被MIRROR迷倒，齊做追星族變「鏡粉」，除了課金為偶像賀壽外，又會狂買MIRROR代言的產品。

近日有網民在facebook開設名為「我老婆嫁咗比Mirror導致婚姻破裂關注組」專頁，至今午近1時半，已有逾7.8萬人加入，絕大部分是人夫們對老婆追捧MIRROR抒發己見，最搞笑是「樓主」寫道：「我開個group比啲老公入嚟，依家啲老婆入晒嚟﹗」其中以姜濤﹑陳卓賢（Ian）和盧瀚霆（Anson Lo）的討論度最高，爆笑個案多不勝數。

有老公知道老婆喜歡Ian，便在太太生日送了一個1比1的半裸Ian人形攬枕冧妻，老婆固然開心，但老公則搞笑留言：「你哋夠我激？我訓（瞓）係個男人隔離（籬）。#老婆Ian粉 #個cusion係我犯賤tum老婆生日整嘅。」

另外，有老公知道老婆是「姜糖」，索性將姜濤歌曲《愛情簽證申請》的超大張宣傳海報，當為屋企牆紙，相當誇張，該網民寫道：「我間屋搞成咁，有冇ching（師兄）明我感受？」；同時亦有老公吐苦水：「前年試過一家四口經過sogo門口，突然見到姜濤真人由sogo過大馬路行去時代廣場嘅方向。然後我老婆即刻追咗出去，淨低我同兩個女企喺sogo門口....然後我個女問我：『媽咪去咗邊呀？』我唔識答。 #跟佬走咗。」最搞笑是老公表示自此之後在街公然睇女仔，在instagram追蹤很多大胸女生來平衡心理。

有Anson Lo的「神徒」邊看《大叔的愛》，邊以男友視角撒嬌，該網民寫道：「我老婆一路睇大叔的愛男友視角一路好嗲咁講係呀好痛整親呀，可以點做好？」雖然群組主題是「老婆嫁咗比Mirror導致婚姻破裂」，但其實不少夫妻不但沒有婚姻破裂，反而促進了夫妻感情：「同老公一齊睇阿牧（Anson Lo），齊齊大笑一餐，都不知幾開心。#投其所好是王道 #正如我陪佢睇波之嘛。」

（即時娛樂）