林明禎周國賢做嘉賓｜ ToNick九展開騷為港人打氣 目標進軍紅館 (14:47)

樂隊ToNick昨晚（4日）於九展完成演唱會尾場，觀眾反應熱烈，幾乎企足全場，場內氣氛熾熱。今次舞台設計是模仿ToNick在天台的Band房，主音趙善恆（恆仔）說：「兜兜轉轉又回到九展，這兩年改變了很多，之前發生的事、之後發生的事，大家都不知道，今次演唱會想同大家分享這4個一直無變，依然橫衝直撞的小朋友。」

尾場ToNick請來周國賢及「大馬女神」林明禎擔任嘉賓，3人合唱《長相廝守》，掀起高潮。明禎表示特意從馬來西亞來港參加恆仔的演唱會，也是她首次當嘉賓，她說：「我很多第一次都獻給了恆仔，夫人（恆仔女友小花）不要介意，不是那個『第一次』。」明禎感謝恆仔信任，找她拍了其首部電影《救殭清道夫》，有機會讓香港人認識她。不過她隨後「騎劫」ToNick主場，趁機宣傳其明年上映的賀歲片，場面搞笑。周國賢則對恆仔笑說：「明禎說第一次當嘉賓給了你，下次留給我！」

林明禎落台後，恆仔和周國賢合唱了《時間的初衷》和《不敵》。恆仔坦言拍完《一秒拳王》後，2人成為好兄弟，希望能一起開騷，觀眾即場叫好。獻唱《不敵》時，周國賢大聲高呼：「永遠不要忘記自己來自哪裏，出生地在哪裏，如有人同你講三角形或正方形，但你見到圓形，就要大聲講出來是圓形。」台下報以熱烈歡呼聲。

恆仔表示今次是ToNick首次連開兩場騷，承諾之後會繼續做好音樂，「很慶幸在這段不易過的時間裏，我們4個依然一起創作、做音樂，身邊亦有很多同伴，陪我們一起行。無論世界有幾差、幾衰，我們都不要認輸，繼續行落去！」

去到演唱會尾聲，恆仔有感而發，他哽咽說：「真的不知有什麼可以講，有什麼不可以講，但上到台就想跟大家講些話，分享一下，這兩年真的不易過，我們經歷很多不知怎麼辦和高低的時候，幸好我們沒放棄，今日仍能站在這裏表演給大家看，大家不要放棄，受傷可以休息再出發！」

ToNick最後以一曲《T.O.N.I.C.K.》為演唱會畫上句號，並跟大家打氣：「頂住！香港人，辛苦晒、多謝、加油！」

ToNick受訪時被問到下個目標是否進軍紅館？ToNick坦言計劃中，希望大家集氣，相信有信念便能成事。對於九展將改建，ToNick感到可惜，他表示這場地孕育很多音樂人，希望在其他地方興建類似場館，因為音樂人要不斷練習和演出才能成長。

（即時娛樂）