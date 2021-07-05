屋企添新成員？｜石詠莉唔急生BB 47歲鄧健泓自詡精壯 (16:38)

【今日直擊】鄧健泓今日陪太太石詠莉到新城宣傳新歌《期間限定》，見他們穿同一款式波鞋，鄧健泓說：「原本想學韓劇男女主角著情侶裝，但驚大家見到會嘔，都是低調一點。」說到《期間限定》這首歌，鄧健泓表示MV由他操刀，由2015年開始，太太的大小業務全由他管理。太太是否他的搖錢樹？他否認：「未搖到，希望將來可以掙到錢，這幾年都是我自資做原創歌曲，今年出了兩首歌和兩個MV，共花了6位數字，雖然如此，但有些東西需要堅持，《期間》在新城歌曲排行榜第3位，自資出歌很困難，希望大家看到我們努力。」

石詠莉表示未來會有所變動，做多些網上直播和街頭表演，接觸不同聽眾。還以為他們所指的變動，是為家庭添新成員？她認為現在時勢不適合生BB，遲一點再打算，他們也不急於做父母，鄧健泓笑說：「雖然我已經47歲，但睇我屬於精壯那類，所以不心急。 」

問到石詠莉年齡，鄧健泓即爆太太不面對自己年齡，永遠覺得2字尾3字頭，日前他終於忍不住對她說：「老婆，你快將35歲了。」石詠莉則表示自己不急於生BB，又稱若有贊助會考慮雪卵，反而是他們父母着急，但又不敢開口催促，有機會入到位才會問，鄧健泓打趣表示他們一問起，他即一句「無諗住」，便不會再追問。

（即時娛樂）