盛‧舞者｜為圓嫲嫲遺願 關嘉敏直踩16小時備戰 打拳熱舞勁減10磅 (18:31)

籌備3個月、一連11集的無綫全新「舞動」綜藝真人騷《盛‧舞者》今晚（5日）首播。隨着拍攝花絮、MV及首集精華曝光，各參賽者身分亦備受關注。

藝人代表除了有天堂鳥成員Gordon（葉泓聲）及方紹聰（奶仔）外，關嘉敏（卡文）亦是焦點所在。在《明星運動會》拳擊比賽中fight贏女子組冠軍的她，5歲已開始跳舞，並想透過參加《盛》見識更多不同舞種，以增強實力。

報名《盛》在先的她，後來見到拳擊比賽招募時，因有感踏足擂台是難得機會，才一口氣報了兩個節目，因而搾乾自己，每天直踩接近16小時備戰：「兩邊係疊住咗，我朝早3至4個鐘拳擊訓練，再緊接排舞到凌晨3、4點，所以咁少時間瞓，成個6月真係好唔夠瞓，我會話係『非人生活』。」

壓力加上要節食減磅，卡文短短兩星期內瘦了10磅。不幸的是，在《盛》面試前夕，她的嫲嫲離世，不過意志力過人的卡文，卻視之為推動力：「以前無論我想做乜，嫲嫲一直好支持我。好記得嗰日佢火葬，我朝頭早喊到豬頭咁，但下晝就去casting。（怎平復情緒？）我不斷回想之前佢一直同我講『我好想睇到你喺電視上面跳舞，同做得愈嚟愈好呀』，所以我要盡力做到畀佢睇，唔想辜負佢。」

（即時娛樂）