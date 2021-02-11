《大叔的愛》腳頭好 田中圭戲約不斷 Anson Lo黃德斌Ig追隨者急增 (18:51)

改編自同名日劇、由男團MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）和型男黃德斌合演的港版《大叔的愛》，引爆全城熱話！「黃Viu煲劇平台」亦播放日版《大叔的愛》雙語版，以及續作《大叔的愛-in the sky-》。

港版《大叔的愛》講述直男田一雄（呂爵安飾，原著角色為春田田）被同事凌少牧（盧瀚霆飾，原著角色為阿牧）和少女心上司KK（黃德斌飾，原著角色為武藏部長）同時追求，令他墮入性向迷惘之中，繼而發展出一連串爆笑故事。

日版《大叔的愛》堪稱「BL劇教科書」，然而港版亦沒有被比下去，首周播出的「田牧浴室之初吻」、「K牧天台爭奪戰」等，皆獲網民大讚神還原！不過神劇經典場面又豈只幾個？在原著的最終回中，春田田與阿牧無奈分手，部長趁機而入與愛人同居，更舉行盛大的求婚大作戰；及後春田田臨場悔婚，並衝到阿牧家中求愛，二人更在電影版結婚，過着幸福美滿的生活。未知港版KK（黃德斌飾）能否打破原著宿命，抱得美人歸？

日版《大叔的愛》多次稱霸Twitter全球熱搜一位，熱潮席捲全球，其中「春田田」田中圭是最大得益者！早於2000年出道的田中圭，曾演出多部劇集，可是人氣未如理想，直至接拍《大叔的愛》後，知名度扶搖直上；此後他戲約不斷，幾乎每季都會主演日劇，近日他正忙於趕拍《Night Doctor》，在年底前推出3部主演電影，10月亦會擔正科研搜查劇集，名利雙收。

無獨有偶，在港版中飾演KK的黃德斌，其社交帳戶的追蹤人數在劇集播出後，急升逾5000人，Anson Lo更增加了15000名粉絲，《大叔》認真腳頭好！

（即時娛樂）