明星運動會｜鄭俊弘Fight贏海俊傑 膺60公斤拳賽冠軍 何雁詩咀嘴獎勵 (19:22)

無綫節目《明星運動會》昨晚（4日）播出部分賽事精華片段，當中以拳擊項目最為吸睛，在60公斤決賽中，由海俊傑對戰鄭俊弘（Fred），兩人的另一半都到場打氣，最終由Fred勝出該賽事。Fred老婆何雁詩在Instagram貼了和老公咀嘴恩愛照，並給了他3個叻，她寫道：「做什麼事情都要抱著這種決心，每一次都當係最後一次咁打拼下去。」

Fred則表示：「為咗呢個比賽付出咗好多。只要有清晰嘅目標唔怕辛苦，乜都有可能。呢一次嘅經驗我呢一世都會記住。我好多謝我嘅對手海哥！Respect！！」

在女子58公斤級拳賽決賽中，由李君妍對戰關嘉敏，在3個回合中，二人各有出拳擊中對方，不過關嘉敏明顯稍勝，最後她贏得冠軍。關嘉敏在Instagram貼相，並留言說：「琴晚（4日）見到自己係擂台到打，回憶出晒嚟，諗返起原來只係上兩個星期嘅事，好開心呢個比賽我首次接觸拳擊，訓練嘅兩個星期每日都冇停過去操，因為跳舞比賽同時進行，夜晚仲要排舞到3、4點，每日都係瞓兩三個鐘，仲要減埋磅…心情低落、冇體力、冇嘢食，得返意志力，日日同自己講加油啊！關嘉敏頂住啊，好開心，我終於做到了！好多謝大家嘅支持。」

（即時娛樂）