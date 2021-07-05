港姐2021｜關楓馨趕尾班車參選 陳聖瑜梁凱晴減肥備戰 (21:45)

【今日直擊】《2021香港小姐競選》28位入圍初賽的佳麗今日會見傳媒，被視為大熱的「星二代」關楓馨、陳聖瑜、梁凱晴及王嫿嫿發揮穩定，相信將會有連番惡鬥。其中關禮傑女兒、26歲的關楓馨成焦點，她說自己沒有壓力，盡力做好自己，但要全身keep fit，保持最好狀態。她表示選擇今年參選是想取多些經驗，學習多一點，自覺現時比以前成熟，心理上也做好準備，亦是最後機會趕上「尾班車」。碩士畢業的她更辭去教英文的工作，坦言有機會也希望入行。

陳聖瑜表示要積極做運動應付水著環節，會盡量吃少一點減肚腩，讓身體線條更好看。梁凱晴稱目前首要是減肥，尤其手臂的肌肉，因很多人都說她大隻。兩人同樣被視為大熱門，她們均表示抱平常心。

王嫿嫿和戴佳敏同樣不諳廣東話，她們承認較輸蝕，故兩人都有找老師惡補廣東話。王嫿嫿被建議找一個香港男友有助學習廣東話，她自爆現時有兩位追求者，但自己想專注參選。戴佳敏稱參選是為挑戰自己，希望自己笑得更甜美，會在家對鏡練習。

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（即時娛樂）