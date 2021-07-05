港姐2021｜梁允瑜不擔心爆粗事件影響形象 馬祖雁視麥明詩為榜樣 (22:05)

【今日直擊】《2021香港小姐競選》28位入圍初賽的佳麗今日會見傳媒，其中梁允瑜早前流出爆粗鬧前度的片段，莫韻諰的社交網則有不少火辣泳照。梁允瑜表示不擔心爆粗事件影響比賽，每個人都有犯錯的時候，過去了就不會care；至於怕否形象被定型，她說：「在每個時候有不同的事情發生，有不同形象都是應該的，往後會在幕前做好自己。既然參選就一定有信心，會做好自己。」莫韻諰指有關照片只是她在沙灘玩水上活動，是陽光海灘，並非賣弄性感，對自己也充滿信心。

馬祖雁與王嘉慧同樣高學歷，前者畢業於英國劍橋大學工商管理學碩士，後者擁有香港中文大學碩士學位。馬祖雁表示參選並非受師姐麥明詩影響，也不認識對方，但覺得麥明詩是出色的香港小姐，會以對方為榜樣。王嘉慧不覺得學歷對參選有幫助，現時會努力keep fit，希望操練腹肌。

至於馬嘉希與27歲「高齡」的梁菁琳，外貌未算突出，但二人對參選皆有信心。

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（即時娛樂）