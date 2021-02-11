拉闊音樂會︱姜濤怕騷肌趕客 Tyson Yoshi小二已睇Twins演出 (22:50)

【今日直擊】集林家謙、姜濤、柳應廷（Jer）與Tyson Yoshi的《903拉闊音樂會2021—風火雷電》將於9月27日在亞洲國際博覽館Arena舉行。今日舉行招待會，姜濤稱歌單未定，柳應廷想4人跳唱合作，笑指林家謙也說無問題，但林家謙表示未答應。

問姜濤與Jer演唱會中是否騷肌？姜濤說：「我驚啲人走晒！如果有這個能力我會的，可以露吓鎖骨。」對於被指惜身？姜濤稱：「怕嚇親大家，為了大家眼睛着想。」Jer就表示無論騷與不騷都要操體能，即被姜濤踢爆不停食，Jer解釋：「我通常開騷都早兩個禮拜先準備。」

對於ViuTV安排一系列迎東奧節目包括「運動會」，有說游泳比賽中MIRROR全員穿泳褲落水，姜濤聞言即反應很大，說經理人花姐（黃慧君）不會讓這件事發生，他怕公司會跟他解約。姜濤稱中學時他不上游泳堂，過不到內心關口，他身材不好有「士啤呔」；不過，在旁的花姐說他們要穿白色泳褲上陣，姜濤才改口說可以穿平腳泳褲或潛水衣亮相。

Tyson Yoshi自爆小學二年級時睇Twins的「拉闊音樂會」，當年他是Twins粉絲，特別喜歡蔡卓妍（阿Sa），但入行至今仍未見過對方。問是否希望與Twins合作？他表示一切隨緣，相信見到對方只會識得「嘩」。

（即時娛樂）