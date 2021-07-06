盛‧舞者｜王祖藍陪團隊捱夜追夢 錢嘉樂陳年霹靂舞片段曝光 (12:57)

無綫節目《盛‧舞者》昨晚（5日）首播，首集以「啟動」為題，節目一開始的動畫片段，由首席創意官王祖藍以感性聲音讀出：「曾幾何時，我哋以為飛機降落之後一定會再起飛，就好似人生高低起伏，我哋都可以適應到...但世界大變...依家飛機降落之後，真係唔知幾時再可以再起飛，原來我哋係咁渴望可以飛。」畫外音後，再緊接播出長達9分鐘的一鏡拍攝片段。

眾盛舞者在《跳舞街》、《失戀》、《第四晚心情》、《花花世界》、《愛情當入樽》、《2001太空漫遊》及《香港地》等多首不同流行快歌的襯托下，跳出Breaking（霹靂舞）、Jazz（爵士舞）、Popping（機械舞）、Latin等不同舞種，且鏡頭不斷在文化中心及尖沙嘴海傍靚景間穿梭。

根據劇組提供的一鏡拍攝花絮照，無論台前幕後於尖沙嘴海傍通宵綵排時表現認真，攝製隊為了完美捕捉完美角度，出盡法寶自製「土炮」攝影器材，包括以衫架為基礎及概念，架起攝影機、用兩條粗鋼管為攝影機定位、以手推車加木箱搭建「路軌」拍攝舞動時刻，有心思兼有創意。王祖藍亦前來為眾人打氣，並與台前幕後研究鏡頭及走位等問題。

結尾的MV亦是誠意破格之作，除了舞者及導師王君馨、麥秋成等，所有動作及鏡頭搖擺都跟足節拍外、場景挑選、打燈、舞者排位、出場序、鏡頭捕捉角度等，亦明顯花過心思，眾人穿梭於停車場、酒店、不同顏色的激光陣及煙霧間跳不停，一時Solo曬舞技、一時群體舞曬團結。

今晚（6日） 播出一集，3位導師正式開始揀蟀組隊，過程依然勁舞連場！另外節目還會播放主持錢嘉樂在1984年參加「第二屆全港霹靂舞大賽」的精彩演出，片段所見，嘉樂仔不單止舞功高強，而且好好腰力、韌力和彈跳力。

（即時娛樂）