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曬美麗孕照 準媽咪岑杏賢叫腹中BB要「溫柔」 (18:28)

文章日期：2021年07月06日

準媽咪岑杏賢在社交網貼了捧住大肚照片，流露幸福模樣，岑杏賢表示感受到腹中胎兒大得很快，又指BB經常踢她，叫BB要溫柔些，岑杏賢寫道：「Hello BB 你幾好嗎？」

（即時娛樂）

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