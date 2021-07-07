緣分嘅嘢…｜《大叔的愛》「田牧愛巢」曝光 黃德斌曾經住過？ (17:19)

由黃德斌、簡慕華、盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）等合演的ViuTV劇集《大叔的愛》正在熱播，「田田」Edan和「阿牧」Anson Lo在劇中過着同居生活，他們的「愛巢」相當整齊，並非錄影廠搭建，而是租了單位取景拍攝。有指「田牧愛巢」在AIRBNB有得租，根據網站介紹，該單位位於尖沙嘴的3房單位，在前年7月才裝修完，步行去港鐵站僅需1分鐘，甚為便捷。

原來德斌有份演出的電影《逆流大叔》亦曾在該單位取景，《逆流》導演陳詠燊昨天在facebook貼文也提到：「如無認錯，《逆流大叔》中黃德斌間屋，同《大叔的愛》入面田田間屋，其實係同一間屋嚟。緣份嘅嘢真係殘忍，一個大叔愛上咗一個小鮮肉之後，發現自己心愛嘅小鮮肉，竟然同另一個小鮮肉住返喺佢以前嘅舊居度，實在太…劇情自己接，我已經亂到諗唔到…

#話說三年前套戲宣傳嗰時 #日本版大叔的愛好Hit #有Media朋友提議拍條德斌同燦良的逆流大叔的愛短片嚟宣傳 #最後冇錢所以冇拍到 #點知德斌最後會自己拍咗 #世事真係奇妙 #我愛黃德斌」。

（即時娛樂）