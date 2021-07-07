盛‧舞者｜陳凱詠嘆跳唱歌難求市場空間 袁鎮業因傷放棄全職跳舞 (17:41)

陳凱詠（左圖）和袁鎮業熱愛跳舞，對跳舞有種執着和堅持。（大會提供）

無綫節目《盛‧舞者》昨晚（6日）播出第2集，正式進入故事及跳舞模式。1984年已參加霹靂舞比賽的錢嘉樂感嘆：「呢個世界已經係啲後生仔㗎喇，我哋老了，郁不到了。我參加霹靂舞大賽時，睇你都未出世，但我又真係想你哋參埋我玩，年輕真好！」

另一主持Jace（陳凱詠）指在香港做跳唱歌手好難：「我想做多啲跳舞歌，但啲人成日話成本高、又冇人聽，實蝕錢，結果個個只做慢歌，香港人聽歌就嚟聽到冇反應㗎喇。」她鼓勵大家不要因為年紀大而放棄跳舞：「跳舞邊有分年紀㗎？只要你鍾意跳舞，可以跳一世都得。」

導師之一麥秋成展示手上的紋身「尊師重道」，並指代表着舞者精神：「跳舞唔單止學肢架動作，而係學嗰種精神。無論乜嘢舞種，堅持精神都係第一，同埋我哋要尊重彼此，起舞並存，呢個係我老師教嘅。」

自首集曝光後，8位曾參演《愛‧回家之開心速遞》的藝人，包括林浩文（小林）、陳俊堅、簡家麒（Ken）、林子超（Andy）、袁鎮業（Kelvin）、方紹聰（奶仔）、鄭雋熹、陳苑澄（Tania），他們當中有部分做了Dancer後轉行，林子超則在演藝學院主修現代舞。

袁鎮業則說：「我以前全職跳舞，因為傷患所以轉咗行，我嘅強項係Jazz同Urban Dance，我嘅長處係腳夠長！」奶仔則自爆在無綫已經11個年頭：「TVB演員乜都識！我強項係慈雲山大髀王，我肯定係呢度大髀最粗嘅！」

（即時娛樂）