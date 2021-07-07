聲夢傳奇｜黑馬變大熱門 Yumi獲讚「鄭秀文接班人」 (18:23)

鍾柔美在《聲夢傳奇》由黑馬變成大熱，更獲讚是鄭秀文接班人及「女版郭富城」。（大會提供/資料圖片）

《聲夢傳奇》參賽者Yumi（鍾柔美）憑《狂野之城》彈出，在短短3日YouTube已累積逾80萬（截至今午5時半）點擊，掀起網民討論，更曾榮登熱搜榜第一位。

一鳴驚人的Yumi由黑馬變熱門，連帶以往比賽片段亦曝光，翻看Yumi的Ig，她去年已開始定期上載練舞片，無論力量、肢體動作、眼神及表情均十分到位，甚有女團潛質，被指可塑性高的她，更能同時駕馭型格及可愛風。

據Yumi透露，原來她7、8歲已開始學舞，並學過Pop、Funky、Jazz Funk、民族舞及拉丁舞等不同舞種。至那時開始，她每星期至少抽兩小時練舞，日子有功，難怪成為Dancing Princess！

在比賽當天盛讚Yumi的音樂人張佳添，其後在個人頻道讚不絕口，直指Yumi是鄭秀文接班人及女版郭富城：「灑金粉嗰吓，佢嘅眼神、態度、動作，你就知道佢係舞台嘅Star，佢有壓台感、Timing（掌握好）、動作流暢度、力度全部好犀利。佢Ending嘅眼神，仲係話緊畀我哋聽『我own咗個舞台』，佢得14歲，好有前途！」張佳添更指十分期待決賽：「真係唔知邊個會贏！」

對於張佳添厚愛，Yumi表現謙虛說：「好多謝大家讚賞，我冇諗過做鄭秀文或蔡依林接班人，但我會以佢哋為目標，向佢哋學習。」她表示未有感到壓力：「喺台上可以做自己最鍾意嘅唱歌、跳舞，我係好享受好開心嘅。比賽結果係點，順其自然，最緊要做好自己。」

（即時娛樂）