C AllStar新歌MV三缺一 火場逃生 釗峰下落不明 (18:33)

C AllStar的On仔、King和Jase拍MV時在「火場」逃生，惟獨不見釗峰。（大會提供）

男子組合C AllStar演唱會舉行在即，4子除忙綵排和練歌外，日前為第3首新歌《沒明日的恐懼》拍MV。這歌是他們成軍以來，首次演繹成員何建曦（Jase）填詞作品，4子份外投入賣力。

其中一幕火災戲，Jase與陳健安（On仔）和吳崇銘（King）化了頭破血流妝，進出火場救火兼救人，King幾乎被火燒到背脊，On仔揚言底褲濕透。偏偏三缺一，釗峰去哪兒？他們大賣關子，透露他另有「任務」。

延續之前《集合吧！地球保衛隊》和《留下來的人》兩首歌的MV故事發展，新歌《沒明日的死懼》MV，C AllStar四子各有角色，各有任務，On仔說：「新歌同之前兩首歌有承接，今次新歌班底都係第一次合作，作曲和編曲嘅林家謙，填詞人何建曦，即係Jase。」

Jase說：「《沒明日的恐懼》MV故事係個世界剩低好少人類，每個人都有角色前設，我係有錢佬，On仔係流浪漢。雖然MV唔係完全根據歌詞拍攝，但意念一樣：『如果沒明日，大家點樣自處呢？』」On仔稱：「導演以一對男女主角，兩日後要分離嘅故事表達，呢兩日佢哋會做咩？」

其中一幕火災場景，On仔、Jase和King預先以特技化妝弄得血流披面，傷痕纍纍，前往上車路上扮流氓扮被打傷，但沒有途人上當，好搞笑。King笑說：「因為做唔到世界末日大場面悲壯場景，所以用一場火災交代。剛才我哋同啲火好接近，幾乎燒到背脊。」

On仔聽到有爆炸聲，說：「剛才唔只火勢好勁，仲有爆炸添！」King坦言好驚！他們又稱導演預先叮囑他們「帶多兩條底褲」，結果他們都以為導演講笑，King說：「我以為救火嘅水會噴濕我哋，點知係因為來回跑入火場，全身濕透汗水。」

MV中火災重頭戲，C AllStar卻三缺一，原來釗峰另有任務，他說：「我3個兄弟去救火，點解我唔喺嗰度？唔透露，畀大家想像空間。C AllStar喺MV幫男女主角收集回憶，而我角色就好似個壞人，將記錄咗佢哋美好片段嘅錄影機關掉，好似一下子毁滅晒所有回憶咁。」

另一場戲，On仔和King與男女主角「最後晚餐」後道別，On仔忍不住眼濕濕，但King表現冷靜。Jase見怪不怪說：「King最冷靜，上次紅館唱《此刻無價》，我哋3個喊到停唔到，唯獨佢企喺一邊望住我哋，冇喊。」King解釋自己只是用另一個方式投入當時氣氛，只是沒有流出眼淚。

（即時娛樂）