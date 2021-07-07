57歲張達明分享患癌經歷 右耳6成聽力 戴助聽器睇舞台劇 (19:00)

【今日直擊】張達明今日以「鼻咽癌教育大使」身分到灣仔出席分享會，喚醒大眾對鼻咽癌關注，並分享患癌經歷。

達明憶述得知患癌時，跌落人生谷底，且思緒混亂。他自爆當時除了上網查此病離世百分比外，還去格價骨灰龕，但後來發現做法是錯的。達明鼓勵有癌症的朋友不要放棄，他康復後才奪金像獎最佳男配角，兼且當上監製，治療後也可繼續前行。

達明受訪時表示，病症影響到他聽力，現時右耳得六成聽力，左耳則有八成，每當感到聽不到東西時，便要到醫院「通耳膜」抽走膿水。早前他去觀賞舞台劇，為了聽清楚內容有更深感受，更特意買了助聽器。

達明精神不俗，他表示之前為電影《七人樂隊》增肥，因片中擔任其中一個男主角，難得跟徐克導演合作，他說：「我拍電影時還是117磅，現在121磅，離目標還欠7磅，要繼續加油，其他日常生活已回復正常，但盡量不太夜睡。」

達明日前度過57歲生日，他表示兒子在英國讀書未能回港，最開心見到女兒長大，父女吃飯慶祝，並送了一幅畫給他。達明稱有不少朋友約他食飯，但由於限聚令關係，大家要分枱吃，不夠盡興，所以待疫情過後，大家再聚一聚。

（即時娛樂）