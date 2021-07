今天(7日)除了是MIRROR成員盧瀚霆生日外,亦是視帝王浩信的38歲生日。浩信在Instagram貼了一張他向着自己半裸上身騷腹肌的照片嘟嘴合照,並留言稱:「Happy birthday to me!Thanks for all your birthday wishes!」浩信的圈中朋友,包括林夏薇、陳敏之、方力申、楊潮凱、黃智雯、王敏奕、蕭正楠、丁子朗等,都留言送生日祝福,不過暫時仍未見老婆陳自瑤的生日祝福。

(即時娛樂)