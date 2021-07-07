盧瀚霆26歲生日 神徒租郵輪賀壽 杏花邨海濱長廊變打卡景點 (22:03)

【今晚直擊】7月7日是MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）26歲生日，他的「神徒」非常有心，集合力量應援逗偶像開心，除在尖沙嘴碼頭買廣告牌貼出AL巨型肖像照，又豪擲6位數在一艘郵輪船身用LED燈砌出「7 JUL ❤️ ANSON LO」、「HAPPY BIRTHDAY ANSON」字樣，為偶像慶祝生日，非常誇張！

停泊將軍澳日出康城對開海面的郵輪，今晚準時8點至8點半，船身LED燈箱打出為Anson Lo賀壽字句，整艘郵輪並在海上360度轉動，讓港九兩岸近海的市民都能觀看，吸引不少「神徒」與市民圍繞對岸的杏花邨海濱長廊拍照留念，這條長達2、3公里，平時悠靜的散步徑，突然熱鬧起來，變成打卡景點。

現場所見，今日傍晚6時許開始，已有「神徒」帶同AL燈牌等候，也有人出動航拍跨海陸拍攝；接近8點，約有近千人站在長廊，更有不少人扶老攜幼前來。其間，有3名軍裝警員到場巡邏。眾市民追星的同時亦相當有秩序，分散不同位置捕捉美景，未見有人因違反限聚令而被票控。

約8點半，郵輪隨隨向小西灣藍灣半島豪宅方向駛出大海，繼續讓Anson Lo生日賀詞發光發亮。

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（即時娛樂）