感謝神徒生日應援 盧瀚霆拍新歌MV與陳漢娜頭貼頭嗌緊張 (16:27)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）昨天26歲生日，一班「神徒」自發性舉行慶祝活動，成為全城焦點。Anson Lo收到粉絲們的心意，昨天早上在經理人花姐陪同下到其位於尖沙嘴碼頭近五支旗桿位置的巨型廣告牌前打卡。休息了一晚，他在社交平台上載照片，留言︰「今年過了一個不一樣的生日。由生日約一星期前，開始收到神徒的預早祝福、各式各樣Social Media和精美禮品的應援，到專屬於我和神徒的廣告牌打卡地方、巴士、巴士站燈箱和郵輪等等，這一切的應援和支持，都不是必然的。感謝參與籌備應援的每一位神徒，感謝到場打卡的每一位神徒，感謝曾祝福我的每一位神徒，感謝一直陪伴我的每一位神徒。很多人跟我說，多謝我這幾天的生日事宜帶給所有人快樂，其實最大的快樂，是大家這幾天給我的。我會繼續努力工作，好好報答每一位支持我的你，感恩。」

Anson Lo今年第2首個人單曲《不可愛教主》昨天推出，他說︰「這首歌不是送給自己，而是送給神徒的生日禮物。上次出歌已是1月尾的事，所以很想在生日正日，與粉絲有一個遙距的共同回憶。」作為《大叔的愛》片尾曲，Anson Lo表示《不可愛教主》是記載「阿牧」的心路歷程：「監製希望片尾曲由『阿牧』去唱，唱出他對阿田那份不求回報的愛。填詞人林若寧也是從大家的戀愛角度出發，因為每個人都曾試過掛念一個人，甚至單戀，明知對方不喜歡自己，仍奮不顧身去守護他。相信聽到這首歌的朋友，心裏會浮現出一個很想見的人。『教主』這個稱號，我覺得只要你鍾意那個人，那個人就是你的教主。」

《不可愛教主》以全劇情式拍攝MV，由陳漢娜（Hanna）擔任女主角，Anson Lo知道後非常緊張︰「人生第一次拍MV有女主角，最難忘跟Hanna頭貼頭的場面。在我的演藝生涯中，第一次跟女主角有那麼貼身的接觸，當時真的很緊張！排戲時，我也有點尷尬，但拍攝當日感覺到Hanna的專業，她在每一個機位也做到百分百，又為MV學舞，辛苦她。」除了與Hanna共舞，Anson Lo還在MV中騷結實胸肌。他說︰「今次有些鏡頭比較大膽，例如露背肌、沖涼，對我來說幾大尺度！最近沒什麼時間操練，演唱會後只做過兩次健身，怕沒睇頭，所以拍攝前不停做掌上壓。」

《大叔的愛》引發全城熱話，Anson Lo感激觀眾支持，認為這套劇是他一個里程碑。他說︰「《大叔的愛》是一個里程碑，看到自己在《男排女將》後有什麼改變。見到大家鍾意《大叔》、凌少牧，給了我很大信心。我的電影《假冒女團》有望今年上映，期待為觀眾展現不同一面。」

（即時娛樂）