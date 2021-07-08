7‧11結婚 梁諾妍爆洪永城貪靚日日敷面膜 仲買生髮洗頭水 (19:19)

【今日直擊】梁諾妍（Inez）周日（7月11日）與洪永城舉行婚禮，出嫁在即的她今日出席活動時表示仍在工作和籌備婚禮事宜，結婚前一天才有時間整頭髮。Inez自言心情未緊張，洪永城就每天敷面膜及戒食澱粉質，揚言當日要以最靚仔狀態示人。

她說︰「他日前還說要買生髮洗頭水，希望當日可以gel頭。我心想，不如買個假髮給他算了。（不介意？）不介意，就算他沒頭髮也不介意，他開心最重要。他真的很貪靚，影結婚相時嫌自己的髮型差一點，我只好讚他其他部位靚，如單眼皮都幾單。」Inez表示他們一早選了7月幾個好日子，見現在放寬婚禮容許50人出席便決定舉行婚禮，因擔心之後又會縮減至20人。她又透露洪永城母親在台灣，屆時要視像斟茶給對方。

同場的陳柏宇快38歲生日，獲趙祥誠（Ben）送上蛋糕慶祝。談到MIRROR成員每逢生日都獲粉絲大灑金錢賀壽，陳柏宇說︰「不介意別人這樣做，但自己就不鼓勵粉絲這樣做，因為我的粉絲多數已婚且有小朋友，不想他們浪費錢。」趙祥誠則透露推薦了一位「神秘人」參加《全民造星IV》，他否認對方是其女朋友，讚對方聲線特別，跳舞也不錯。

（即時娛樂）